ضبط العديد من المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية،





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والطب البيطرى عن ضبط (6 شركات أسمدة ومبيدات- 4 مصانع أعلاف ومخلل "بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن البحيرة والمنوفية) بإجمالى كمية وزنت (107,367 طن أسمدة- 8,722 طن مبيدات- كمية كبيرة من عبوات الأدوية البيطرية واللقاحات- 15 طن مخلل- 112 طن أعلاف) بدون ترخيص وغير صالحة للإستهلاك ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى والتدليس.





كما تم ضبط ( 3 مطاعم "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية) بإجمالى كمية وزنت (164 كيلو جرام لحوم ) بدون ترخيص وبدون بيانات ومتغيرة الخواص، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية .





و فى مجال حماية البيئة تم ضبط عدد (17) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بنطاق محافظة القليوبية، بالمخالفة لقانون البيئة، و ضبط (13) منشأة بنطاق مديريتى أمن (الجيزة والقليوبية) لإرتكاب المخالفات الآتية (عدم وجود سجل الحالة البيئية – ترخيص مزاولة النشاط – سجل الحالة البيئية غير مكتمل البيانات- التخلص الغير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة) بالمخالفة لقانون البيئة.





و فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (42) قضية متنوعة.. بالمخالفة لقانون الصيد.





و فى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (11) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية .





و فى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط (8) قضايا لإرتكاب مخالفات (عدم وجود تراخيص – رسو مخالف) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.



