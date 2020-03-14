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رياضة

وقف كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية بنادي الاتحاد السكندري 15 يوما بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:51 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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حسام الحارتي
قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي وقف كافة الانشطة الرياضية والإجتماعية داخل النادي لمدة أسبوعين وذلك عقب صدور قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف النشاط الرياضي داخل الدولة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق كافة الأنشطة الرياضة والشبابية بكافة أنواعها وفى جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020 ، مع التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية فيما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجارى إعدادها لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020.

وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كافة منشآتها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسرى تلك الإجراءات على كافة القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابى والرياضى ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مع ممثلي الجهات الرياضية المصرية والإفريقية وحضره كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمهندس هانى أبو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والإفريقي لكرة القدم.
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