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حوادث

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية وطبية الى قرية الحراجية بالبحر الأحمر

الأحد 15/مارس/2020 - 07:03 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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عمرو خليفة
قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت قرية الحراجية – رأس غارب – بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن البحر الأحمر وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك القرية.

وتم خلالها توزيع المساعدات العينية ( بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان .. وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق .
وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين .. وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين .
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