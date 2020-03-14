توقف عن وضع الفاكهة والخضراوات في الثلاجة لـ هذه الأسباب

اعتاد الجميع على وضع معظم الفواكه والخضراوات في الثلاجة لإبقائها طازجة لأطول فترة ممكنة، ولكن اتضح أن هذا ليس هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله لأنه لا يجب تخزين جميع الفواكه والخضراوات في درجات حرارة منخفضة، فهذا هو السبب في أن العديد من الفواكه والخضراوات في ثلاجاتنا تحتل مساحة على الرفوف وتنتهي بفقدان مذاقها وعناصرها المفيدة.









وقد بحث موقع "برايت سايد" في الموضوع ووجد أن تخزين بعض أنواع الفواكه والخضروات في درجات الحرارة الباردة يجعل مظهرها وطعمها أسوأ.





أولًا الفواكه :-





الموز.

تنضج هذه الفاكهة عند 59-68 درجة فهرنهايت، لذلك إذا اشتريتها عندما كانت لا تزال خضراء، فلا تحتفظ بها في الثلاجة، لا يجب حفظ الموز الناضج في الثلاجة أيضًا لأنه في درجات الحرارة المنخفضة، يصبح الجلد داكنًا.





الخوخ ، الكيوي ، المشمش ، المانجو ، الرمان ، الكاكي.

إذا كانت الثمار صلبة، لا تضعها في الثلاجة لأنها لن تنضج هناك، بل من المرجح أن تتضرر، وأما الفواكه الناعمة مثل الكاكي تصبح مائية.





الحمضيات.

من الأفضل الاحتفاظ بجميع ثمار الحمضيات عند درجة حرارة أعلى من 32 درجة فهرنهايت، فمن الممكن أن يتسبب الهواء البارد في الثلاجة في إتلافها، والرطوبة العالية ستجعل الفاكهة تتعفن، فمثلًا يمتص الليمون الروائح بسهولة بالغة، لذا يمكنك وضعها في الثلاجة لفترة قصيرة ثم اخراجها من أجل إبطاء عملية النضج.





ولكي تقوم بتخزينها بشكل صحيح فقط قم بحفظها في درجة حرارة الغرفة، ويمكنك وضع الفاكهة في أكياس ورقية، فستنضج الفاكهة غير الناضجة، ولن تتأثر الثمار الناضجة، وأهم شيء هو التأكد من وجود هواء جيد، وجدير بالذكر أن الموز والكمثرى والمشمش والكيوي والمانجو والخوخ والبرقوق ينتجون "الإثيلين"، لذلك يجب الاحتفاظ بهم بشكل منفصل.





ثانيًا الخضراوات :-

البطاطس

يتحول نشا البطاطس إلى سكر في درجات الحرارة الباردة، وهذا هو السبب في أن البطاطس الباردة تفقد مذاقها وينتهي بها الأمر أن تكون حلوة قليلًا، لأن في درجات الحرارة الباردة، يتمدد الماء داخل البطاطس ويشكل بلورات تدمر بنية الألياف، مما يجعل الخضروات طرية وليست جيدة للأكل.





الثوم والبصل

يتعفن الثوم والبصل عندما لا يكون هناك ما يكفي من التهوية وتكون الرطوبة زائدة.





الجزر والشمندر

يبدأ الجزر والشمندر في التلف عند وضعهم في الثلاجة ثم يتعفنوا.





الطماطم

تفقد الطماطم المحفوظة في الثلاجة كل مذاقها وتصبح سائلة.





الكوسة

تصبح الكوسة طرية عند وضعها في الثلاجة ثم تُغطى بعد ذلك بالعفن.





الخيار

يصبح الخيار ناعمًا ومساميًا عند درجات الحرارة المنخفضة، فيعرف المزارعون أن الخيار يحب الدفء وينطبق الشيء نفسه على تخزينه، وإذا وجدت أنها مغطاة ببقع داكنة وأصبحت نحيلة، فهذا يعني أنها متعفنة.





ولكي تقوم بتخزينها بشكل صحيح، فيجب وضع الخضروات في الأماكن الجافة مع ضمان التهوية الجيدة وسيكون من الأفضل عدم تعرضها للضوء.





ومن الأفضل الاحتفاظ بالبطاطس والطماطم والفلفل بشكل منفصل عن بعضها البعض، لأنها تنتج بنشاط غاز "الإيثيلين" الذي يُسرع من نضج الفواكه والخضروات الآخرى من حولهم، وبالنسبة إلى البصل والثوم فمن الأفضل أن تقوم بتعليقهم في شبكة أو في جوارب مخصصة لذلك. فمن الممكن وضع الخضروات في صندوق خشبي فهو مكان رائع بالنسبة لهم،



