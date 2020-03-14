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محافظات

51 مُعدّة لرفع تجمعات المياه المتبقية بالكباري والأنفاق بالجيزة

السبت 14/مارس/2020 - 11:15 م
رفع تجمعات المياه
رفع تجمعات المياه
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محمد الصاحى
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالدفع بــ 51 مُعدّة للانتهاء من رفع كافة التجمعات لمياه الأمطار بمطالع ومنازل الكباري والانفاق وذلك لعدم تأثيرها غدا على الحركة المرورية للمواطنين.
  

جاء ذلك خلال جوله قام بها المحافظ لليوم الثالث علي التوالي وفي جوله استمرت 5 ساعات للوقوف علي مجهودات شفط مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.
 

وأكد محافظ الجيزة علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي ضرورة توزيع معدات شفط تجمعات المياه بالشوارع والطرق الحيوية والفرعية . 


وتابع محافظ الجيزة ميدانيًا مجهودات رفع مياه الامطار بأحياء جنوب الجيزة و الهرم والعجوزة وبولاق الدكرور وشمال الجيزة والوراق حيث وجه مديرية الطرق بالتنسيق مع هيئة النظافة وشركة مياه الشرب لرفع اثار الأمطار من علي طريق الصفطاوي ونفق الطريق الأبيض والمعتمدية والقومية ومحمد مبروك بأوسيم وتمهيد وتسويه تلك الطرق التي بحاجه منها لذلك . 


وخلال الجولة تفقد المحافظ هبوط مطبق صرف صحي بشارع لاشين بحي الهرم مؤكدا علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة اتخاذ اللازم نحو اعادة الشيء لأصله والانتهاء من الأعمال في اسرع وقت حرصآ علي سلامة وأمن المواطنين . 


شملت جولة المحافظ تفقد شوارع البحر الأعظم  واللبيني والطريق الدائري والقومية والمريوطية والمعتمدية والطريق الأبيض والصفطاوي وطراد النيل بالوارق والطريق الدائري .


وأشار إلى أن هناك مجهودات مكثفه لرفع آثار الامطار حيث تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني كما  تم مسبقًا للانتهاء من كافة البؤر المتبقية .  


رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء المختصه.



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