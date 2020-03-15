شاهد .. شرطية شجاعة تقاتل أسدا مفترسا بيديها

أظهر فيديو مرعب لحظة قتال نائبة مأمور شرطة ولاية كولورادو الأمريكية لأسد جبلي بري بيديها.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، تعرضت نائبة مأمور مقاطعة لاريمر يوم الأربعاء لهجوم من قبل أسد جبل يجلس تحت مقطورة في لوفلاند.

وكان تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 1.50 بعد الظهر عندما انقض الأسد على مدني ونائبة عمدة الولاية عبر طريق نهر ريم.

يظهر فيديو نائبة المأمور وهي ترقد على الأرض في حين الأسد يقفز فوقها بقوة ، مما دفع الضابط إلى إطلاق النار على الأسد المفترس.

ويبين المقطع ، النائبة وهي تدفع الأسد بعيد عن جسدها ، وتكتب أنفاسه بين ذراعيها، ليقدم أحد الضابط على ركل الأسد في النهاية، ليفر بعيدًا للهرب إلا انه تم إطلاق النار عليه في النهاية



