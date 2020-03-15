AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد .. شرطية شجاعة تقاتل أسدا مفترسا بيديها

الأحد 15/مارس/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

أظهر  فيديو مرعب لحظة قتال نائبة مأمور شرطة ولاية كولورادو الأمريكية لأسد جبلي بري بيديها.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، تعرضت نائبة  مأمور مقاطعة لاريمر يوم الأربعاء  لهجوم من قبل أسد جبل يجلس تحت مقطورة في لوفلاند.



وكان تم استدعاء الشرطة  إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 1.50 بعد الظهر عندما انقض الأسد على مدني ونائبة عمدة الولاية   عبر طريق نهر ريم.


يظهر فيديو نائبة المأمور وهي ترقد على الأرض  في حين الأسد يقفز فوقها بقوة ، مما دفع الضابط  إلى إطلاق النار على الأسد المفترس.


ويبين المقطع ، النائبة وهي تدفع  الأسد بعيد عن جسدها ، وتكتب أنفاسه بين ذراعيها، ليقدم أحد الضابط على ركل الأسد في النهاية، ليفر بعيدًا للهرب إلا انه تم إطلاق النار عليه في النهاية


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجوع كافر .. أسد يجر خنزيرا بريا بوحشية من من جحره في الأرض .. فيديو

أسد جبلي يهاجم طفلة عمرها 6 أعوام خلال نزهة عائلية.. شاهد ماذا حدث؟

لحظات مرعبة.. شاهد امرأة شجاعة تصارع أسدا بيديها.. فيديو

مش هسكت.. أول تعليق من فاتن الحلو على قصة هروب الأسد.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بسبب كورونا

اتبعيها لمدة أسبوعين .. 15 نصيحة ضرورية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

اخبار الاهلي.. قرارات نارية.. وغلق فروع النادي بسبب كورونا.. وتعليق فايلر على توقف الدوري

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

التعلم من المنزل.. ماذا سيفعل طلاب المدارس وقت تعليق الدراسة؟

الصحة العالمية توجه الشكر لـ كلوب وليفربول.. اعرف السبب

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

مرتضى منصور يضع علي معلول في حرج ويكشف سبب تأجيل مباريات الأهلي.. فيديو

سأفتقدكم.. قرار جديد من تركى آل الشيخ .. شاهد

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الهوت شورت.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر