أوقاف كفر الشيخ: تأجيل الدراسة بمركز الثقافة الإسلامية وإلغاء الاحتفاليات

أعلن سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مساء اليوم، تأجيل الدراسة بجميع مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزاره الأوقاف ومراكز التدريب التابعة لوزارة الأوقاف لمدة أسبوعين اتساقًا مع تأجيل الدراسة بالمدارس، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





وقال الفقي، إنه في ضوء حرص الوزارةعلى الإسهام الجاد في الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا فإن الوزارة قد نسقت مع المشيخة العامة للطرق الصوفية وجرى الاتفاق بينهما على الاكتفاء بخطبة الجمعة التي خصصت للحديث عن الإسراء والمعراج يوم 25 رجب وعدم إقامة أية فعاليات جماهيرية أو احتفالية.





وأضاف، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن هذا في ضوء تعليمات الأوقاف بقصر عمل المساجد في المرحلة الراهنة على الصلاة، وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن 15 دقيقة.





وتابع، قائلًا "مع حرص الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية، والتحرك في ضوء فقه النوازل وما يقتضيه فقه الأولويات وفقه المقاصد العامة للتشريع التي يستهدف الحفاظ على الأنفس والأوطان في القلب منها".