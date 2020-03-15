فريدة إبراهيم تكتب: مولاتي

قلبي عرشك فاسكني وتربعي ومن الأحزان جميعها تحصني وإن سمعت يوما أنين قلبي فلا تتوجعي ما صاح قلبي من ألم، إنما زاد حنينه للقياكي مولاتي

اشتقت إليك حتى وأنت تسكنين فؤادي

كريشة أنا بعدك يحركها الهواء تارة يمينا تارة يسارا

أحيا بعدك ولا أحيا، أقاتل الحياة حينا وأتشبث بها حينا

أرى وجهك في كل ركن باق أراك في صحوي وفي منامي

أراك كلما اشتدت رياح الحزن واعتصر الهم جبيني؛ طيبين على كتفي وتبتسمين

أحن إليك كطفل في مهده إذا جن عليه الليل حتى يلوح نور الصباح

إلى حضنك أحن يا نبض القلب والشريان