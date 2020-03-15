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برلمان

زيادة العام الدراسي أسبوعين.. تعليم البرلمان توضح كيفية تعويض الطلاب بعد تعليق الدراسة

الأحد 15/مارس/2020 - 10:00 ص
تعليق الدراسة
تعليق الدراسة
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حسن رضوان
أشادت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالميا، ينبغي أن تقوم الدولة بجميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار هذا الفيروس، لافتة إلى أن قرار الرئيس جاء في الوقت المناسب ليحمي الطلاب من التجمعات التي من الممكن أن ينتقل من خلالها هذا الفيروس إلى الجميع.

وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، الحكومة بتوضيح هدف تعليق الدراسة للمواطنين والغرض منه، حيث إن الهدف الحقيقي هو منع أي تجمعات من الممكن أن تنقل العدوى إلى الجميع، فينبغي أن تقوم الوزارات المعنية بتوضيح هذا الهدف لجميع المواطنين لتجنب أي تجمعات.

وردت النائبة على سؤال حول: "هل سيتم تعويض الطلاب عن الفترة التي تم تعليق الدراسة فيها؟"، موضحة أنه "من المحتمل زيادة العام الدراسي أسبوعين، ولكن هدفنا الأول هو الحفاظ على صحة المواطن، وبعدها ذلك نفكر في كيفية التعويض المناسب".

يأتى ذلك بعد أن أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد، الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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