هويدا دويدار تكتب: تحديات العصر التكنولوجى

إن العصر الحالى عصر شديد الصعوبة والسرعة، وما نعلمه أن النهضة تحتاج إلى سواعد بناءة قادرة على مواكبة التحديات قادرة على تخطى تلك الصعوبات، فما تمر به البلدان العربية وخاصة مصر هو أمر من شأنه إما إثبات الذات أو الاختفاء من ساحة المنافسة .(أكون أو لا أكون).





فها نحن ذا نشاهد أبناءنا يصارعون فى شتى المجالات فلن تحدث نهضة بدون ابنائنا المتميزين .. وما مرت به مصر من محن لم يزدها إلا صلابة وإصرارا على التقدم، وأخد مكانتها اللائقة بها بين مصاف الدول وتعبر العديد من المواجهات وايضا بأبنائها المخلصين.





وقد مرت مصر بالكثير من التقلبات على مرور السنوات منها استبداد واستغلال خيرات وضغوط اقتصادية ..الا أن الأمر الآن شئ اخر ...فالأمر معلوماتى تكنولوجى. فالثورة التكنولوجية امتدت إلى جميع المجالات.





فان توانيت أصبح غطاؤك مكشوفا للغير بسبب سرعة المعرفة وأهمها استغلال تلك القوة عسكريا فلا تقاس القوة لأى دولة غير بقدراتها الدفاعية.





فالثورة العلمية أصبح المعرفة بها ودراستها ملحا لنضع مصرنا فى مكانها الطبيعى، فالأمر الآن يحتاج إلى الشباب النابهين الذين لديهم الوعي والسعي بجهد للتطور والبحث، وأيضا المخلصين الوطنيين فالرحلة لم تنته.

وشبابنا دورهم خطير وهام لأنهم لابد من معرفتهم بالكم المعرفى الكبير المحيط ليكون ملما بكل ما هو جديد، فمصر تعول على شبابها فهم القوة الحقيقية لأى مجتمع، وهم العقل القائد فيها واستغلال الطاقات هو المحرك الأساسى للركود، وبناء المستقبل وهذا ضمن عملية التغيير التى يسعى اليها الوطن.

والاهتمام بالمميز من شبابنا وتوجيه طاقاته لخدمة البشرية واستغلال هذه الطاقات الاستغلال الأمثل باعتبارهم قيمة عليا بالمجتمع حيث لهم الدور الكبير فى البناء وهم خط الدفاع الأول، فبقدراتهم يمكن أن نصل إلى أعلى الطموحات.





ويجب أن نوجه الموهوب منهم الاتجاه الذى ينمى هذه المواهب لمواجهة التخلف ورعايتهم أمر تفرضه علينا تحديات العصر الحالى.





ومن الضرورى تذليل وتسخير كافة السبل والتى يمكن من خلالها الوصول للهدف الذى يصب فى النهاية للبناء الحضارى.





فالطريق مازال طويلا ويتطلب منهم الثبات والتشجيع وتذليل الصعاب لهؤلاء الباحثين، والدولة تسعى جاهدة لاقتناء هذه الجواهر وتوجيههم بما يتناسب مع ميولهم.





الآن الإبداع يحتاج إلى حرية ميول وفكر فيجب ان يراعى القائمين على شبابنا ترك الحرية الكافية واحترام رغباتهم فى اتجاههم البحثى .ليكونوا ارض خصبة نجنى ثمارها وتجنى الاجيال القادمة صحة الخطو والاتجاه .