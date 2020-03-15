خبراء: تكليفات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في علاوات الموظفين يرسخ للعدالة الاجتماعية.. ورسالة من السيسي بعدم تحمل المواطنين تبعات الإصلاح الاقتصادي

خبيرة: تكليفات الرئيس للحكومة بتحسين أجور الموظفين تدعم الاقتصاد

اقتصادي: إعادة النظر في علاوات الموظفين رسالة من الرئيس لاستمرار العمل والإنتاج





أشاد خبراء الاقتصاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكليفاته للحكومة بزيادة حوافز العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل، مؤكدين أن الرئيس يرسخ لفكرة العدالة الاجتماعية وتدعيم العمل والإنتاج.





وثمن الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة خلال اجتماعه، بضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور ورواتب العاملين بالدولة من خلال تحسين نظم الإثابة والتحفيز الوظيفي.





وأوضح "أبو زيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر نجحت في تحسين بيئة الأعمال والتشريعات الاقتصادية باعتبارها قوام برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه نتيجة لذلك نجحت الموازنة العامة خلال العام المالي الماضي في تحقيق فائض أولي للمرة الأولى بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.





وقال إن توجه الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس يعطي رسالة للمواطنين بأنه يشعر بما يعانيه المواطن البسيط من عدم تلبية الأجور لاحتياجات المعيشة، مشيرا إلى أن الفترات القادمة ستشهد جنيا للثمار.





وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تكليفه بإعادة تحسين الرواتب وعلاوات الموظفين بالدولة، يوجه رسالة للموظفين باستمرار العمل بكل جد لتحقيق التنمية الاققتصادية باعتبار أن مردود العمل سينعكس عليهم.

وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بضرورة تضمين الموازنة العامة لزيادة المزايا الاجتماعية للعاملين بالدولة من أجور وعلاوات؛ يؤكد أن القيادة السياسية مهتمة بقوة بدعم الأوضاع الاجتماعية للموظفين وأسرهم.





وأضافت الدكتورة ماجدة شلبي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تحسين هيكل الأجور والمعاشات للمواطنين يعني أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتوفير أجر للفئات متوسطة ومحدودة الدخل لمواجهة الأعباء المعيشية، موضحة أن تلك الإجراءات تعد أحد معايير التنمية الاقتصادية.





وأشارت إلى أن الحكومة نجحت خلال السنوات السابقة في إعادة هيكلة الاقتصاد القومي وتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي المواطنين وحدهم، وهو ما يعني أن القيادة السياسية تضع ذلك نصب عينيها، موضحة أن ثمار الإصلاح الاقتصادي ظهرت ويشعر بها الجميع.





وذكرت أن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضا بنسبة 2% من الناتج الإجمالي بموازنة العام المالي القادم يعني مزيدا من الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اجتماعا مع الحكومة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة خلال العام المالي 2020/2021؛ حيث أوضح وزير المالية في هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلًا من 7,2% من الناتج خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي القادم مقارنةً بـ 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017.





ووجه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.