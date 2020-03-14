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محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار العمل بمناطق تراكم مياه الأمطار .. شاهد

السبت 14/مارس/2020 - 11:41 م
محافظ بورسعيد : استمرار
محافظ بورسعيد : استمرار العمل بمناطق تراكم مياه الأمطار
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كتب محمد الغزاوى
أشاد  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بالدور الكبير الذى تقوم به جميع الأجهزة التنفيذية   بجميع الاحياء ومدينة بورفؤاد التي  تواصل العمل بالليل والنهار وسط أجواء صعبة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة  علي مدار الايام الماضية لتخفيف الآثار الناجمة عن كميات الامطار والعمل  على مدار الساعة.

 كما اثني المحافظ بالتعاون الايجابي والدور الكبير الذي قام بة ابناء وشباب المحافظة في معاونة الاجهزة التنفيذية في موجه الطقس الاكثر صعوبة علي مدار ٣ ايام   

جاء ذلك خلال متابعة محافظ بورسعيد لاعمال رفع كميات مياة الامطار بالمنطقة المحيطة بنقابة المحامين والتي شهدت تراكمات مياة كبيرة  حيث نجحت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وحي العرب في الانتهاء من رفع وكسح المياة بالمنطقة بعد ان تم التعامل معها والدفع بسيارات كسح وشفط المياة  .

  واكد محافظ بورسعيد علي استمرار العمل بكل قوة بجميع المناطق التي تشهد تكدس مياه امطار بمختلف الأحياء .

كانت مياه امطار اعصار التنين اغرقت شوارع بورسعيد لغزارة هطولها التي فاقت معدلات صرف بالوعات الأمطار و سيارات مسح المياه المنتشرة منذ صباح أول امس الخميس في شوارع الباسلة تحت إشراف مباشر من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد 

وشهدت بورسعيد عاصفة  هطول أمطار بشدة علي مدار الساعات الماضية و التي لم تتوقف رغم التنبؤات بتحسن الأجواء 

واعلنت محافظة بورسعيد نظرا أنه سوف يتم خفض ضغط مياه الشرب لتخفيف الصرف في المنازل  حتي يتثني عمل طلمبات مياه الصرف بشكل يستوعب مياه الأمطار .

وخلت الكافيهات و المقاهي من الرواد الذين حرصوا علي الإقامة في المنازل تحسبا لأي تداعيات قد تنتج من سوء الأحوال الجوية وفق تحذيرات مجلس الوزراء 

كما خلت شوارع محافظة بورسعيد منذ الصباح الباكر اليوم خلوا تاما من المواطنين عدا القليل جدا ممن ترتبط وظائفهم بأعمال الطوارئ الخاصة بمواجهة الاعصار المعلن عنه في البلاد


وواصل مرفق معديات هيئة قناة السويس الناقل للمواطنين و السيارات بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وبين مدينة بورفؤاد و شرق بورسعيد عمله بانتظام دون تأثر حتي التوقيتات الحالية مع منتصف اليوم 

وتواجدت سيارات كسح المياه امام مقرات الاحياء تحسبا لأى تطورات فيما نشرت شركة الغاز سيارات الطوارئ الخاصة بها بعدة مناطق لسهولة التحرك في حال تلقي بلاغات 

وتشهد شوارع المحافظة تواجدا امنيا رغم سوء الأحوال الجوية لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال انتشار الأقوال الأمنية المتحركة و الثابته 

ويستمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في قيادة غرفة عمليات المحافظة مع التشديد علي رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني وسط سيارات وأجهزة الطوارئ 


محافظ بورسعيد: استمرار العمل بمناطق تراكم مياه الأمطار .. شاهد
محافظ بورسعيد: استمرار العمل بمناطق تراكم مياه الأمطار .. شاهد
محافظ بورسعيد: استمرار العمل بمناطق تراكم مياه الأمطار .. شاهد
محافظ بورسعيد: استمرار العمل بمناطق تراكم مياه الأمطار .. شاهد
محافظ بورسعيد: استمرار العمل بمناطق تراكم مياه الأمطار .. شاهد
محافظ بورسعيد: استمرار العمل بمناطق تراكم مياه الأمطار .. شاهد
محافظ بورسعيد: استمرار العمل بمناطق تراكم مياه الأمطار .. شاهد
محافظ بورسعيد: استمرار العمل بمناطق تراكم مياه الأمطار .. شاهد
محافظ بورسعيد: استمرار العمل بمناطق تراكم مياه الأمطار .. شاهد
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