محمد مرجان: إجراءات احترازية داخل الأهلي بسبب كورونا

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن مجلس الإدارة اتخذ إجراءات احترازيه خلال الفترة القادمة داخل مقر النادي لتوعية الأعضاء وحرصا على سلامة الجميع.





وأضاف مرجان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أنه تم إغلاق جميع الصالات المغلقة بجميع مقرات النادي الأهلي حرصًا على سلامة الأعضاء مشددًا على ضرورة توعية الجميع ولابد من التعاون خلال الفترة القادمة كي نتخطى تلك الأزمة بسلامة.



