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وزراء صحة مجلس التعاون الخليجي يستعرضون مستجدات مكافحة "كورونا"

الأحد 15/مارس/2020 - 12:40 ص
وزراء صحة مجلس التعاون
وزراء صحة مجلس التعاون الخليجي - أرشيفية
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أ ش أ
استعرض وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور الأمين العام للمجلس، آخر التطورات والمستجدات لفيروس "كورونا" المستجد، ومناقشة الإجراءات المتبعة للحد من انتشاره في دول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد السبت عبر الاتصال المرئي، حيث تم تقديم نبذة عن الوضع الحالي في كل دولة شاملًا الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالفيروس، وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، فقد حث وزراء الصحة المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان، والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، مؤكدين أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.

كما اتفق الوزراء على عقد اجتماع أسبوعي على مستوى وكلاء وزارات الصحة بين دول المجلس لغرض المتابعة المستمرة للمستجدات، والتنسيق بشأن القرارات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل البيانات عن طريق مكتب اللوائح الصحية الدولية.

وقد ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص وزراء الصحة بدول المجلس على مكافحة المرض والتعامل مع كل المستجدات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين بدول الخليج وتمتعهم بأعلى مستويات الصحة.
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