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اقتصاد

البنك المركزي: تحسن ملف الديون بين البنوك لـ109.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي

الأحد 15/مارس/2020 - 09:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

تراجع صافي المديونية والدائنية بين البنوك لـ109.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 113.004 مليار جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ109.7 مليار جنيه في أكتوبر 2019.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول والخصوم غير المبوبة بلغت 159.6 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 164.3 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ146.33 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.

ووصلت الخصوم الأجنبية للبنوك لـ245.8 مليار جنيه مقابل 242.3 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 225 مليار جنيه في أكتوبر 2019.

 

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