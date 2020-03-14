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لجأوا للكنيسة للاحتماء .. أحمد موسى يستعرض معاناة أهالي منطقة الزرايب من السيول

السبت 14/مارس/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن معاناة اهالى منطقة الزرايب بعد غرق منازلهم بسبب السيول والامطار.


ومن جانبهم قال أهالى منطقة الزرايب خلال التقرير الذى اذاعه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الوضع هنا صعب والسيول بهدلتنا ونتمني سرعة التدخل من المسئولين".


ويقول آخر:"المنطقة مساحتها 40 فدانا غرقت فى نص ساعة من السيول وكل الأهالي تضرروا".


وفى السياق ذاته قال الإعلامي أحمد موسى: "أهالي منطقة الزرايب محتاجين دعم لانهم تعرضوا لخسائر كبيرة ولجأوا للكنسية للاحتماء من السيول".
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