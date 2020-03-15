مرجان: جلسة مع الأجهزة الطبية فى النادي الأهلي غدا بسبب كورونا

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادى اتخذ إجراءات احترازية لتوخي الحذر خلال الفترة القادمة داخل مقر النادي لتوعية الأعضاء حرصا على سلامة الجميع.





وأضاف مرجان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أنه تم إغلاق جميع الأماكن المغلقة بمقرات النادي الأهلي حرصًا على سلامة الأعضاء، مشددًا على ضرورة توعية الجميع، ولابد من تواجد التعاون خلال الفترة القادمة كي نتخطى تلك الأزمة بسلامة.



