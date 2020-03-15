AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرجان: جلسة مع الأجهزة الطبية فى النادي الأهلي غدا بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 12:38 ص
محمد مرجان
محمد مرجان
Advertisements
حسام الحارتي
قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادى اتخذ إجراءات احترازية لتوخي الحذر خلال الفترة القادمة داخل مقر النادي لتوعية الأعضاء حرصا على سلامة الجميع.

وأضاف مرجان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten  مع الإعلامي محمد فاروق، أنه تم إغلاق جميع الأماكن المغلقة بمقرات النادي الأهلي حرصًا على سلامة الأعضاء، مشددًا على ضرورة توعية الجميع، ولابد من تواجد التعاون خلال الفترة القادمة كي نتخطى تلك الأزمة بسلامة.

وأكمل سيكون هناك جلسة غدًا مع جميع الأجهزة الطبية بجميع فروع الأهلي من أجل وضع خطة إستراتيجية لتوخي الحذر الشديد من هذا الفيروس .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد مرجان: انفراجة في إقامة مباراة الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة

بجميع الفروع.. الأهلي يبدأ الخطوات الاحترازية ضد فيروس كورونا

الأهلي يعتذر عن عدم استقبال أعضائه بسبب سوء الأحوال الجوية

الطقس السيئ يحاصر القطبين.. الأهلي يغلق أبوابه والزمالك في إجازة

أخبار النادي الأهلي اليوم: فروع النادي تغلق الأبواب .. خطاب اعتراض من الإدارة على اتحاد الكرة

لليوم الثاني.. الأهلي يعتذر عن عدم استقبال أعضائه بسبب سوء الطقس

ترشيحاتنا

التعلم من المنزل.. ماذا سيفعل طلاب المدارس وقت تعليق الدراسة؟

بسبب كورونا .. 4 قرارات صارمة من نقابة المهن التمثيلية

مستشفى النجوم .. 4 مشاهير يتعرضون لإصابات بالغة فى 3 أيام

تقارير: محمد صلاح ينتقل إلى باريس سان جيرمان

أول رد فعل من فايلر عقب توقف الدوري بسبب فيروس كورونا

شاهد .. شرطية شجاعة تقاتل أسدا مفترسا بيديها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الهوت شورت.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر