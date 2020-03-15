الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس.. برلمانيون: القيادة السياسية تعمل على توفير سبل السلامة للمواطنين.. وبحث تعويض هذه الفترة أو تقليل المناهج

- رئيس تعليم البرلمان: تعليق الدراسة قرار صائب حفاظًا على سلامة الطلاب ومواجهة فيروس كورونا
- زيادة العام الدراسي أسبوعين ..عضو تعليم البرلمان توضح كيفية تعويض الطلاب بعد تعليق الدراسة
- برلمانية عن قرار تعليق الدراسة: إيجابي للتقليل من فرص انتقال العدوى
- درويش عن تعليق الدراسة: القيادة السياسية وضعت المواطن وحياته في المرتبة الأولى
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما وجّه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازي.
وأشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.
وقال في تصريحات له السبت، إن وزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم ستقومان بتعقيم المدارس والجامعات خلال هذه الفترة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه على اتصال دائم وبشكل يومي مع وزارتي التعليم والتعليم العالى من أجل تطوير العملية التعليمية والحفاظ على أولادنا من الطلاب.
وأوضح "هاشم"، أن القيادة السياسية تعمل على توفير سبل السلامة للمواطنين وخاصة الطلاب فهم بناة المستقبل، لافتا إلى أنه سيتم تعويض هذه الفترة خلال فصل الصيف او تقليل المناهج الدراسية لتحقيق مصلحة الطلاب، مطالب أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم في المنازل والعمل على المذاكرة والاستفادة ببنك المعرفة لتحقيق أقصى استفادة وتعويض هذه الفترة.
وأكد د. سامي هاشم، أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم خلال الأيام القادمة لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال السنة الدراسية.
وأشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أيضا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وقالت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي ينبغي أن تقوم الدولة بجميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار هذا الفيروس، لافتة إلى أن قرار الرئيس جاء في الوقت المناسب ليحمي الطلاب من التجمعات التي من الممكن أن ينتقل من خلالها هذا الفيروس إلى الجميع.
وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان الحكومة بضرورة توضيح هدف تعليق الدراسة للمواطنين والغرض منها وأن الهدف الحقيقي هو منع أي تجمعات من الممكن أن تنقل العدوى إلى الجميع فينبغي أن تقوم الوزارات المعنية بتوضيح هذا الهدف لجميع المواطنين لتجنب أي تجمعات.
وردت النائبة على سؤال حول هل سيتم تعويض الطلاب عن الفترة التي تم تعليق الدراسة فيها، واضحة، من المحتمل زيادة العام الدراسي اسبوعين لكن هدفنا الاول هو الحفاظ على صحة المواطن وبعدها ذلك نفكر.
كما أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الخطير، والتي يستوجب معاونة من جميع الجهات للمحافظة على حياة المواطنين.
وأوضحت عبد الحليم، في بيان لها، أن المدارس والجامعات تمثلان بؤر تجمعات من الممكن أن تكون مركز لانتقال المرض ومن ثم عند إصابة أي طالب فستنتشر العدوى بين الطلاب، الأمر الذي تداركته الحكومة وسعت لتأمين حياة الطلاب وتعليق الدراسة بشكل مؤقت لحين التأكد من نظافة المدارس والجامعات.
وأضافت أن إجراءات الدولة لمواجهة الفيروس صارمة والدولة قادمة في محاصرته والعمل على تقليل انتشاره ومنع أي تجمعات من الممكن أن تكون السبب في انتشاره.
فيما أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد، مؤكدة أن هذا القرار من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.
وأضافت "درويش" -في بيان لها- أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب وخوفا على انتشار العدوى بين التلاميذ بسبب التجمعات التى تحدث داخل المدارس والجامعات، وحرص من القيادة السياسية على سلامة المصريين.
وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية وضعت المواطن وحياته في المرتبة الأولى وغلبت الحفاظ على أرواح المصريين على أي اعتبارات أخرى.
وتابعت "درويش" أنه خلال هذه الفترة سوف يتم تعقيم المدارس حتى لا يتم انتشار العدوى بين الطلاب داخل المدارس للحفاظ على أرواحهم، وأن خلال هذه الفترة تكون حضانة المرض.