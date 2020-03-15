الكهرباء تعد بإصلاح الأعطال المتواجدة وإعادة التيار .. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم إصلاح أعطال الكهرباء ، بالمناطق التى لم يتم وصول التيار الكهربائي لها بعد أزمة الطقس السيئة.





وأضاف الدكتور أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن يوم الخميس الماضي شهد ذروة حالة الطقس السيئ، مشيرا إلى أن إنتاج الكهرباء فى أدنى مستوى له، حيث بلغ نحو 16 ألف ميجا وات.





وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إلى أن يوم الجمعة، ارتفع إنتاج الكهرباء ليصل إلى 18 ألف ميجا وات، مضيفا أنه اليوم وصل إ لى 21 ألف ميجا وات.





وأوضح الدكتور أيمن حمزة، ان الوضع الحالى أصبح أفضل عن اليومين السابقين، وان كل شيء سيعود كما كان فى السابق وأفضل؛ بناء على المجهودات والاصلاحات التى تمت.



