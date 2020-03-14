أمين سر «محلية البرلمان» ومسئول محافظة القاهرة يتفقدان منطقة الزرايب بمنشية ناصر لشفط المياه

قالت النائبة مني جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائبة دائرة الجمالية ومنشية ناصر بمحافظة القاهرة، إنها ونائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة، تفقدوا منطقة الزرايب بمنشية ناصر، بسبب تفريغ بعض سيارات الشفط المياه علي المنطقة من أعلى المناطق الجبلية المرتفعة، بالإضافة لمياه الأمطار، مؤكدة أن وزيري التنمية المحلية والبيئة على تواصل دائم معهم علي مدار اليوم، وجاري شفط المياه.



