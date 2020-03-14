أمين سر «محلية البرلمان» ومسئول محافظة القاهرة يتفقدان منطقة الزرايب بمنشية ناصر لشفط المياه

قالت النائبة مني جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائبة دائرة الجمالية ومنشية ناصر بمحافظة القاهرة، إنها ونائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة، تفقدوا منطقة الزرايب بمنشية ناصر، بسبب تفريغ بعض سيارات الشفط المياه علي المنطقة من أعلى المناطق الجبلية المرتفعة، بالإضافة لمياه الأمطار، مؤكدة أن وزيري التنمية المحلية والبيئة على تواصل دائم معهم علي مدار اليوم، وجاري شفط المياه.
وقالت "جاب الله"، في بيان لها: "مياه الامطار نزلت من علي منطقة الزرايب من فوق من ناحية الخليفة والمقطم على الأرض القش تحت وغرقت بعض الحيوانات، ونفوق الحيوانات مشكلة، وأنا تواصلت مع وزيرة البيئة والتي تواصلت مع مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية تواصل معانا، وكذلك تواصل معنا محافظ القاهرة، ويتواجد معنا اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة، ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ويتواجد معنا أيضا مسئولين من مجلس الوزراء، ووزارة البيئة، ورئيس حي منشية ناصر، وجابوا 5 عربيات لشفط المياه، ووزيرة البيئة تتواصل بشكل دائم علي مدار اليوم،وكذلك وزير التنمية المحلية، ويتم مواصلة العمل لشفط المياه، ولإزالة الحيوانات الميتة".