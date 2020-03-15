مدينة الحسنة: سيول قرية المنجم بسيطة وليست مؤثرة

أعد مجلس مدينة الحسنة تقريرا مفصلا عن موقف جريان مياه السيول بودرة وسط سيناء في إطار نتائج سوء الأحوال الجوية وتعرض المنطقة إلى موجة من الرياح الشديدة وهطول الأمطار بغزارة، مما أدى إلى حدوث سيول في المنطقة.





وقال المهندس أحمد عبد الحليم رئيس مدينة الحسنة، إن هناك تجمعا للمياه السيول أمام سد طلعة البدن، مما أدى إلى جريان مياه السيول بشارع الحسنة /القصيمة، ويتجه نحو وادى العريش، علاوة على وجود جزء من هذا السيول فى الدفيدف.





وأضاف أن هناك سيولا شديدة تمر بوادى نخل فى طريقه إلى وادى الحسنة، ثم يصب فى وادى العريش، وسوف تتسبب هذه السيول في رفع منسوب المياه أمام سد الروافعة وبالتالي يذهب الفائض في مجرى وادي العريش.





وأضاف أنه نتيجة لتدفق المياه من فوق جبال المغارة، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب المياه أمام سد الكرم، مما أدى إلى حدوث السيل، كما توجد سيول بقرية المنجم ولكنها بسيطة وليست مؤثرة.





اما عن التلفيات التى حدثت نتيجة السيول ينحصر في قطاع الكهرباء، حيث سقط 2 عمود كهرباء جهد متوسط بالمشبه والمنجم، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائى. كما يوجد هناك سقوط 9 أعمدة كهرباء جهد متوسط بقرية المنبطح.





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