1000 جنيه للسكني .. أسعار التصالح في المتر بمخالفات البناء بالزيتون

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.

- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني- 1300 للتجاري - 1100 للإداري - 1000 للصناعي).

- منطقة "ب" وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 500 جنيه للسكني و 650 للتجاري و 550 للإداري و 500 للصناعي).





- منطقة "ج" وتضم الشوارع أقل من ١٠ أمتار والحواري ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 300 جنيه للسكني و 390 للتجاري و 330 للإداري و300 للصناعي ).