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محافظات

1000 جنيه للسكني .. أسعار التصالح في المتر بمخالفات البناء بالزيتون

الأحد 15/مارس/2020 - 06:01 ص
عقارات
عقارات
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.

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وفي حي الزيتون  .. جاءت الأسعار كالتالي: 
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني- 1300 للتجاري - 1100 للإداري - 1000 للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 500 جنيه للسكني و 650 للتجاري و 550 للإداري و 500 للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الشوارع  أقل من ١٠ أمتار والحواري ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 300 جنيه للسكني و 390 للتجاري و 330  للإداري و300 للصناعي ).
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