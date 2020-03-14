البنوك تعود للعمل..غدا بعد تحسن الأحوال الجوية

تستأنف البنوك المصرية عملها صباح غدا الأحد، بعد انتهاء المهلة المحددة من البنك المركزي المصري.





وقرر البنك المركزي المصري خلال الأربعاء الماضي، اعتبار الخميس التالي له إجازة رسمية لسوء الأحوال الجوية علي أن يتم العودة للعمل يوم الأحد من الأسبوع التالي له.





وبموجب قرار البنك المركزي المصري، فقد حصلت البنوك علي 3 أيام اجازة تشمل يومي العطلة الأسبوعية المقررة للجهاز المصرفي في الجمعة والسبت من كل اسبوع.





ونفي البنك المركزي المصري اصدار تعليمات خاصة باجراءات مكافحة فيروس كورونا علي مستوي ادارات البنك، مؤكدا ان مزاعم مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الاطار غير صحيحة.