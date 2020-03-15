بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا لـ عامل قتل شقيقته وزوجة أبيه في قنا.. تأجيل محاكمة الكمسري المتهم في واقعة ضحية التذكرة لـ 19 مارس

المشدد لمتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة بالشروق

18 أبريل الحكم في دعوى وقف المزاد العلني على أراضي النوبة









قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد لصديقه، لاشتراكهما في قتل شقيقته وزوجة والد الأول، لسرقة أموالهما.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمود دسوقى و شريف عفت مصطفى بأمانة سر صلاح فراج و محمد حسنى وعلاء معتمد.





ترجع وقائع القضية ليوم ٣ يونيو ٢٠١٥ عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغًا بالعثور على جثتى زينب عارف ٣٧ عاما، ربة منزل ونجلتها حفصة حسين الطاهر ٥ أعوام، بمنزلهما في مدينة قنا وبهما طعنات فى الرقبة، مع وجود آثار حريق بالشقة.





تبين من تحريات المباحث وقتها، أن طاهر حسين الطاهر 23 سنه، عامل وراء الجريمة، حيث تسلل مع صديقه حسام حسن، صاحب محل تليفونات محمول، لمنزل زوجة والده بهدف السرقة، وما أن دخلا من المنور حتى لاحظته شقيقته الصغرى، فقتلها ثم قتل والدتها، و أشعلا النار في الشقة لإخفاء جريمتهما.





وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما، و أقر المتهم الأول بارتكاب الجريمة، لتسبب زوجة والده في إفساد علاقته بوالديه ورفضه إعطائه شقة في عمارته السكنية، فتم إحالتهما لمحكمة الجنايات التي قضت بإعدام الأول و المؤبد للثانى.









كما قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، تأجيل محاكمة "مجدي إ. ح، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، المتهم في واقعة وفاة الراكب "محمد عيد"، وإصابة "أحمد سمير"، بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، والمعروفة إعلاميا بـ"ضحية التذكرة"، إلى الخميس المقبل 19 مارس.









وقررت هيئة المحكمة، تأجيل القضية، لمناقشة نائب رئيس سكك حديد وسط الدلتا، والاطلاع على تقرير اللجنة الفنية لجهاز "atc" لتحديد السرعة الوهمية الخفية القطار أثناء قفز الشابين، ومحضر أقوال الشهود.









وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد موسى مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، يتضمن وجود بلاغ من سكك حديد طنطا، يفيد قيام رئيس أحد القطارات بإلقاء ركاب من القطار أثناء سيره، متجها إلى القاهرة.وتبين أن "مجدي إبراهيم"، رئيس قطار رقم 934 "الإسكندرية- الأقصر"، أجبر شابين على القفز من القطار وهو يسير في نطاق قرية دفرة، التابعة لمركز طنطا، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، بسبب عدم دفع ثمن تذكرة القطار.













وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة المتهم اسامة .م بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة المتهم محمد .ر بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريم كلا منهما مائة الف جنية للاتجار في المواد المخدرة بالشروق.









صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار، ومجدي شكري.









وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة أنهم بدائرة قسم الشروق حاز المتهم الأول والثاني بقصد الاتجار لمخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .









وشهد مجري تحريات الواقعة بالقضية انه اثناء عمله بكمين الإسماعيلية استوقف السيارة قيادة أحد المتهمين فأبصر أحد المتهمين حوزته كيسا بلاستيكيا فطلب منهم الترجل للتفتيش السيارة فنتج التفتيش عن العثور على أربعة وعشرين قطعة لجوهر الحشيش المخدر وهواتف محمولة ومبلغ مالي وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اقروا إحرازها بقصد الاتجار فيه.









وفى سياق متصل حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية بمنطقة توشكى، للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.





وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 11597 لسنة 70، إنّ أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبوسمبل وتوشكى، ولم يكن الغرض زعزعة الأمن والاستقرار، فهم من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.





وأكدت الدعوى أنّ ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة تهديدا صارخا، ما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي، وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، التي جاء نصها صريحا على أن: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، وبينها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.





وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.



