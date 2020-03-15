اليوم..عمل رسمي للبنوك بأوامر من المركزي

تستأنف البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد، بعد انتهاء المهلة المحددة من البنك المركزي المصري.





وقرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي، اعتبار الخميس التالي له إجازة رسمية لسوء الأحوال الجوية علي أن يتم العودة للعمل يوم الأحد من الأسبوع التالي له.





وبموجب قرار البنك المركزي المصري، فقد حصلت البنوك علي 3 أيام إجازة تشمل يومي العطلة الأسبوعية المقررة للجهاز المصرفي في الجمعة والسبت من كل أسبوع.





ونفي البنك المركزي المصري اصدار تعليمات خاصة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا على مستوى إدارات البنك، مؤكدا أن مزاعم مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار غير صحيحة.