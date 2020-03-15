شادي عبد السلام.. مخرج المومياء الذي فكر في تربية الدواجن بسبب "إخناتون"

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير شادي عبد السلام صاحب أشهر الأفلام المصرية وهو "المومياء"، وكان مهووسا بالتاريخ الفرعوني حتى أنه قدم فيلما يحمل اسم "شكاوى الفلاح الفصيح" مستوحيا أحداثه من بردية.





وقبل أن يرحل شادي عن عالمنا كان يحلم بإخراج فيلم، يحمل اسم "اخناتون" إلى النور، واستمر في تحضيره لفترة طويلة، لكنه لم يجد منتجا يتحمل تكاليف العمل.





صرح شادي لوكالات الأنباء بأنه قد يعتزل العمل السينمائي، ويذهب إلى "تربية الدواجن" احتجاجًا على واقع السينما العربية.





في عام 1985 دخل شادي مستشفى "تيفناو" السويسري؛ لإجراء عملية استئصال ورم خبيث، وهو المرض الذي توفى به في 8 أكتوبر عام 1986.