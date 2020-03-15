الداخلية بين الطقس السيئ وكورونا.. سحب تجمعات مياه الأمطار من الطرق والمحاور المختلفة.. وغلق مراكز الدروس الخصوصية تنفيذا لقرار تعليق الدراسة

تخصيص غرفة عمليات لتلقي بلاغات "سناتر" الدروس الخصوصية بالإسماعيلية

الداخلية تنقذ المارين والعالقين فى منازلهم من ارتفاع منسوب مياه الأمطار





أعلنت الإدارة العامة للمرور، الانتهاء من شفط المياه من اماكن تجمعها على الطريق الدائري.





وتم شفط المياه من أعلى الطريق الزراعي اتجاه المريوطية، ومن امام برج سما اتجاه المعادي، وأعلى البساتين اتجاه البحر الأعظم، ومحور صفط اتجاه الجامعة.





قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المروري والدفع بسيارات الاغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوى الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش.





وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.





ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الاغاثة المرورية علي كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال علي رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠





كما نفذت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بكافة الجمهورية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة اسبوعين.





وتأتي حملات وزارة الداخلية على مراكز الدروس الخصوصية فى اطار خطة الدولة فى تقليل اماكن التجمعات ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا نحو 109 فقط، وأن مصر من أقل الدول إصابة بالمرض.





وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن المواطنين عليهم اتباع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية وتجنب الاختلاط.





ووجه الدكتور مصطفى مدبولي كلامه لأولياء الأمور قائلا: "تم تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، ولكن يجب أن يتجنب الطلاب التواجد في الشارع أو الأماكن التي بها تجمعات بشكل كبير للوقاية وتقليل نسبة انتشار الفيروس".





وطالب أولياء الأمور بتقليل تواجد الطلاب في الشوارع والنزول والالتزام بالمنازل للحد من انتشار الفيروس وتقليل فرص انتشاره.





وشدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل حاسم من غسل اليدين والوجه وغيره ، كإجراء وقائي واحترازي.





وأضاف مصطفى مدبولي أن قرار تعليق الدراسة يشمل أي أنشطة تعليمية ورياضية أيضا، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم المدارس والجامعات بشكل دائم خلال فترة تعليق الدراسة.





وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، السبت، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد، الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.





فيما أكد مصدر بمديرية أمن لاسماعيلية، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات؛ لتلقي كافة البلاغات المتعلقه بالتجمعات في مراكز التعليم (السناتر)، بدءا من صباح غد الأحد، والتعامل المباشر معها من خلال إدارة شرطة النجدة.





واشار المصدر الأمني الي تخصيص ارقام هاتفية لغرفة العمليات، وهي 0643380241 - 0643380240 .





من جهته، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أجهزة الوزارة- بالتنسيق مع المحافظات- تنطلق على الفور لتنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بغلق سناتر الدروس الخصوصية، بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف قاسم، أنه سيتم شن حملات على سناتر الدروس الخصوية لإغلاقها بكل حزم، ولا تهاون في هذا الشأن، حفاظا على أرواح الطلاب ومنعا لأي تجمعات للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.





وأشار إلى أن القرار حكيم وسينفذ على الفور بحملات من الأحياء والمحافظات، لغلق السناتر للحد من أي مخاطر.





وفى سياق متصل فى لفتة انسانية قامت وزارة الداخلية بالعديد من الخدمات التى من شأنها تيسير الحركة المرورية وتقديم كافة المساعدات للمواطنين المتضررين بسبب إرتفاع منسوب مياه الأمطار بكافة المناطق والقرى.





ووجهت الوزارة وحدات الإنقاذ من قوات الحماية المدنية مصحوبة بقوات التدخل السريع وسيارات النجدة وتم التعامل مع البلاغات المختلفة لانقاذ العالقين فى المنازل المنهارة جزئيًا، كما تم إنتشال السيارات العالقة بالمياه وإنقاذ قائديها بكافة الطرق.





ولاقت سرعة انتقال القوات لمحال البلاغات إستحسان ورضاء المواطنين، وقدموا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع كافة البلاغات.



