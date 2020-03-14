أخبار 24 ساعة.. تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية أسبوعين.. وزيادة رواتب موظفي الدولة.. والصحة السعودية تدعو الجميع للبقاء في المنازل

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار اليوم عددا من الأخبار والتقارير المهمة التي تتعلق بالقضايا المحلية والاقليمية والدولية أبرزها ما يلي:





الرئيس السيسي: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة مواجهة فيروس كورونا





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.. للمزيد اضغط هنا









السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.. للمزيد اضغط هنا









ابقوا في المنازل.. بيان عاجل من الصحة السعودية للمواطنين والمقيمين





دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمساهمة في إنجاح الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة الفيروس.. للمزيد اضغط هنا









التعلم من المنزل.. ماذا سيفعل طلاب المدارس وقت تعليق الدراسة؟





أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث الابتدائي الي الصف الثالث الاعدادي في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا.. للمزيد اضغط هنا









رئيس الوزراء: تعليق أي أنشطة رياضية و تعليمية لمدة اسبوعين للحد من الاختلاط





أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه وجه وزير الداخلية ووزير الرياضة تعليق أي نشاط رياضي أو تعليمي خلال اسبوعين للحد من الاختلاط وللوقاية من فيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا









لن تصدق.. مخاطر غير متوقعة يتركها كورونا فى الجسم بعد الشفاء منه.. تعرف عليها





كشف بعض الخبراء عن أهم العواقب الوخيمة التى تنتج عن الالتهاب الرئوي بفيروس كورونا، والتى ظهرت على 9 من المرضى الذين تم شفاؤهم بالكامل، وذلك بسبب عدم القدرة على ممارسة الأنشطة التى كانوا يقومون بها من قبل، والشعور بانخفاض كبير فى الصحة العامة.. للمزيد اضغط هنا









أسطورة ليفربول يشن هجوما عنيفا على محمد صلاح





شن ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول، هجوما عنيفا على النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بسبب مستواه مع الفريق. وقال ستيف نيكول في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، «الفوز مثل مزيل العرق، يخفي كثيرا من الأشياء السيئة».. للمزيد اضغط هنا









بعد أنباء عن إصابته.. ترامب يخضع لفحص فيروس كورونا





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه خضع لفحص فيروس كورونا وأنه بانتظار النتائج. وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي إلى أنه سيحظر السفر من عدد من الدول بينها بريطانيا وايرلندا.. للمزيد اضغط هنا









إصابات في قوات التحالف الدولي بعد قصف قاعدة التاجي بـ 33 صاروخ كاتيوشا





أعلن التحالف الدولي، اليوم السبت، عن إصابة 3 من جنوده خلال الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي. وقالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن عددا من الصواريخ سقط يوم السبت داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع.. للمزيد اضغط هنا









مرتضى منصور يضع علي معلول في حرج ويكشف سبب تأجيل مباريات الأهلي.. فيديو





قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن الأهلي يخسر مبارياته الهامة بدون علي معلول الظهير الأيسر للفريق، وذلك ما أدى إلى تأجيل مباريات الأحمر في الفترة الحالية.. للمزيد اضغط هنا



