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وزير التعليم يعلق على قرار تأجيل الدراسة .. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 02:12 ص
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن فيروس كورونا أصبح وباء عالميا كما ذكرت منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن هناك خطة فى الدولة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال هذا الوقت مناسب لتأجيل الدراسة فى المدارس لمدة أسبوعين.

وتابع الدكتور طارق شوقى، أن الدولة لديها خطة مقسمة لعدة مراحل بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن قرار تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا هو قرار دولة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، ان فيروس كورونا ينتشر عن طريق التجمهر سوءا كان هذا التجمهر فى المدرسة أو فى مول أو سينما أو ملعب، مشيرا إلى أن الأب والأم مسئولان عن الأولاد بعد تعليق الدراسة، ولا يجب ذهاب أطفالهم إلى السناتر حفاظا عليهم.

وأشار إلى أنه يوجد على بنك المعرفة محتوى هائل من أولى ابتدائي حتى 3 ثانوي وممتع فى طريقة المذاكرة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع شركات المحمول الثلاثة تقديم الخدمة للطلاب أونلاين، موضحا ان مواقع المحتوى التعليمي ستتاح بدون مقابل.
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