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اقتصاد

إسرائيل تفرض إغلاقا جزئيا للاقتصاد لمواجهة تفشي كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 01:01 ص
نتياهو
نتياهو
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رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل ستفرض إغلاقا جزئيا للاقتصاد اعتبارا من غد الأحد وتطبق تكنولوجيا مستخدمة لمكافحة الإرهاب للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا.

 

ومن المقرر إغلاق المراكز التجارية والفنادق والمطاعم والمسارح، ويتعين على الموظفين عدم الذهاب إلى أماكن عملهم إلا في حالة الضرورة، في حين سيستمر عمل الخدمات الحيوية والصيدليات والمتاجر الكبيرة والبنوك.

 

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بالقدس إنه، وبناء على موافقة من مجلس الوزراء، سيتم استخدام أدوات الرقابة المتعلقة بمكافحة الإرهاب في عزل الأشخاص المصابين بالفيروس.

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