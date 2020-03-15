ديانا حداد عن تخطي «إلى هنا» الـ١٠٠ألف مشاهدة: السهل الممتنع

عبرت الفنانة ديانا حداد عن سعادتها الكبيرة بتخطي أغنية "إلى هنا" حاجز الـ100 مليون مشاهدة.





وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد" :"رأيت هذا النجاح بالأرقام، بحفلاتي بالجمهور الكبير الحافظ للأغنية، وبالعنصر النسائي المتأثر بها، وهذا نجاح كبير جدا، وكما نقول السهل الممتنع.





ديانا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها "ديانا" فيديو كليب مع المخرج "شهاب"، وظهرت خلال سيناريو الكليب بجزء من حياتها اليومية كفنانة.





وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزءا من إحساس العاشقين وما يشعرون به.