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محافظات

بلد المليون نخلة .. قرية القفاصين تتصدر صناعة الأقفاص والكراسى رغم عزوف أبنائها

الأحد 15/مارس/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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محافظات زينب الزغبي
تعد قرية القفاصين التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط من أشهر القرى في صناعة الخوص على مستوى الجمهورية، نظرا لأن كفر البطيخ يطلق عليها بلد الاتنين مليون نخلة، فكانت كفر البطيخ تصدر سنويا ما يقرب من مليون نخلة، ومع مر السنين انحدرت تلك التجارة أيضا.

والنخل هو الذى يصنع منه الجريد المستخدم في صناعة الترابيزات والكراسي والأقفاص الخوص.

أغلب أهالى قرية القفاصين يعملون بمهنة صناعة الخوص يتوارثونها عن الآباء والأجداد، ورغم شهرة القرية بتلك الصناعة، إلا أن الشباب يعزفون عن امتهانها لصعوبة اتقانها.

العاملون بها يقومون ببيع بضائعهم لتجار الفاكهة والخضروات، حيث إن أغلب الإنتاج الآن من الخوص انحصر في أقفاص حمل الفاكهة والخضروات.

صناعة الأقفاص والكراسي الخشبية حرفة ذات أصول متوارثه من الاجداد , يعزف عنها اليوم الشباب نظرا لعائدها المادى البسيط وصعوبة امتهانها، كما ينتجون منها أيضا الكراسي الخشبية المميزة الشكل والتى يستخدمها المواطنين في المنازل وعلى الشواطئ أيضا . 

يقول سمير السيد أحد محترفي تلك المهنة ,ان صناعة الاقفاص الخشبية والترابيزات من الجريد ماهى إلا فن وتنظيم دقيق يعتمد على الدقة فى ثقب الجريد وتركيبه بقياسات معينة وبطريقة معينة لتكوين القفص الذى تعبأ به الخضروات والفواكه . 

وأضاف بان بداية الصناعة تعود الى مئات السنين  وتوارثنا تلك الحرفة عن الآباء والأجداد .وهو متمسك بتلك المهنة بجوار عملة الخاص فهى كما يقول هواية اكثر منها مهنة يمتهنها.

وأشار الى قيامهم بإحضار الجريد من النخل ، وتقشيره ، وتجفيفه فى الشمس ليكون جاهزا للتصنيع ,ثم نبدأ بصناعة الكراسي الخشبية والترابيزات وغيرها كالاقفاص التى يستخدمها المزارعون في تحميل ووضع الفاكهة والخضروات بها  تمهيدا لتوصيلها للتجار والبيع بالأسواق.

وأوضح طه الرفاعى ,أحد محترفي صناعة الأقفاص بالقرية، أن ما يهدد هذه الصناعة هو ظهور القفص البلاستيك الذى يتسبب أحياناَ فى تلف الفاكهة والخضروات لأنه غير جيد التهوية ، عكس القفص الخشبى الذى يعتبر من أفضل وسائل التخزين .

وأضاف أن القفص  يتكون من أجزاء عديدة وقطع صغيرة ، ولا بد من الدقة فى الترصيص حتى يخرج المنتج متين ، ويمكن للصانع أن ينتج حوالى عشرون قفص فى اليوم الواحد ، ويومية كلاَ منًا تصل إلى عشرين جنيها فى اليوم ، وأحياناَ أخرى لا نعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائى مثلاَ .

ويضيف أن أبناءه يرفضون العمل بتلك المهنة ,قائلا"شباب اليومين دول يرفضون العمل بمهنتنا نظرا لكونها مهنة متعبة ومرهقة وفي النهاية لانحصل الا على الفتات فثمن القفص الخشبي لايزيد عن 10 جنية والكرسي 25 جنيا ,ونعمل اسبوع والاسبوع الاخر لا نعمل إلا إذا كان هناك طلب على الأقفاص والكراسي، فالشباب يريد مهنة لها أجر ثابت ويساعده على الحياة المعيشية ويكون مستقرا.
بلد المليون نخلة .. قرية القفاصين تتصدر صناعة الأقفاص والكراسى رغم عزوف أبنائها
بلد المليون نخلة .. قرية القفاصين تتصدر صناعة الأقفاص والكراسى رغم عزوف أبنائها
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