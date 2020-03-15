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رياضة

وزير الرياضة يحسم مصير المنتخبات الوطنية من المشاركة في أولمبياد طوكيو

الأحد 15/مارس/2020 - 12:09 ص
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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حسن العمدة
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موقف المنتخبات الوطنية من استكمال استعداداتها قبل خوض منافسات أولمبياد طوكيو المقبلة.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات تلفزيونية ، اننا لم نوقف الجزء الخاص بتدريبات المنتخبات التي ستشارك في الأولمبياد.

وأوضح ان معظم لاعبي المنتخبات يتدربون في الخارج، ولكن أغلب الدول أغلقت أنشطتها الرياضية، ولذلك الاتحادات تبحث عن الخطط البديلة.

وأكد: لم نوجه بغلق الأندية أو مراكز الشباب، ولكن أمرنا باتباع الإجراءات الاحترازية، والتوجيه العام بأن كل شخص يجب أن يحافظ على نفسه.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أولمبياد طوكيو خلال العام الجاري، وسط مشاركة مصر بعدة رياضات مختلفة، أبرزها منتخب كرة القدم.
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