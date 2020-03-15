AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاده.. شعبان عبد الرحيم عن أغاني المهرجانات: بتعلم الشباب حاجات مش كويسة

الأحد 15/مارس/2020 - 04:01 ص
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
Advertisements
محمد نحلة
تحل اليوم ذكري ميلاد المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي اشتهر بأغنية " انا بكره اسرائيل.

وكان لشعبان رأيا في أغاني المهرجانات التي تسيطر على الساحة الان، وينقسم حولها الجمهور وقال شعبان عبدالرحيم، خلال لقائه عام ٢٠١٦مع برنامج «خيمة ليلة»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «كانت الأول لون جديد الناس بتحب تسمعه، ولكن دلوقتي كل ثلاتة أو اثنين يروحوا يعملو مهرجان، وبعدين كلامه مش مفهوم، وبيعلم الشباب حاجات مش كويسة».


ونفى عبدالرحيم في ذلك أن تتمكن أغاني المهرجانات من سحب بساط الشهرة من الأغاني الشعبية، متابعا بقوله: «الأغاني الشعبية واقفة على رجلها».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيه شباب صوتها كويس.. شاهد: أول رد جماهيري على قرار هانى شاكر بوقف مطربي المهرجانات

أروى جودة تقترح فكرة لحل أزمة أغاني المهرجانات

هجوم عنيف من أمير طعيمة تجاه المدافعين عن مطربي المهرجانات

دعاء علي تكتب: "المهرجانات" كورونا مصر

داليا مصطفى تهاجم حمو بيكا.. فيديو

ساندي: لا أخشى العمل مع الشعراء والملحنين الجدد

ترشيحاتنا

بعد إقرار علاوة دورية للموظفين.. خطة البرلمان: هذه هدية السيسي للعاملين بالدولة في العام الجديد

حقيقة نقل المغني حمو بيكا إلى المستشفى.. تفاصيل

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

عامر حسين عن مجاملة الأهلي: الزمالك وبيراميدز السبب

4 قرارات جديدة من حكومة الكويت لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

شو حلو .. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق وفيفي عبده بالكمامة.. فيديو

بالكمامة.. إليسا توجه نصائح للوقاية من كورونا

بـ كرة سلة.. ساندى تداعب طلاب المدارس بعد التأجيل بهذه الاطلالة