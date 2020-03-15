إغلاق 20 مركزا للدروس الخصوصية بسوهاج .. صور

أغلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ٢٠ مركزا للدروس الخصوصية بدائرة مركزي طما، وجرجا.





واستهدفت الحملة التي أشرف عليها اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، عدة مراكز في المحافظة، وتم غلق ٨ مراكز للدروس الخصوصية بمدينة جرجا، و١٢ مركزا بمدينة طما.





وأكدت مديرية أمن سوهاج أن الحملة مستمرة لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية، خلال الأيام القادمة.





وتشتهر مراكز الدروس الخصوصية بمدينة جرجا، باستقبالها أعدادا كبيرة من الطلاب، ووجود إقبال كثيف عليها.





وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.



