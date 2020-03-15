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محافظات

محافظة مطروح: إيقاف حركة سير أتوبيسات نقل المعلمين للإدارات

الأحد 15/مارس/2020 - 02:52 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
أصدر  الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، قرارا بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين.

واتخذت محافظة مطروح بعض الإجراءات لتنفيذ قرار رئيس، حيث قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  إيقاف حركة سير أتوبيسات نقل المعلمين لإدارات ومرسي مطروح والنجيلة وبراني والضبعة طوال مدة تعليق الدراسة.


كما قرر تعليم مطروح تعليق انشطة معمل اللغات بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا لمدة أسبوعين من تاريخه على أن يكون استئناف النشاط طبقا لظروف الدولة وقراراتها في هذا الشأن.
 
كما أهابت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح بالمعلمين والمعلمات بالتوقف فورًا عن أي أعمال من شأنها الإخلال بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنص على منع أي تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أي أنشطة أخري غير مرخص بها.

وأكدت تعليم مطروح أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة والتي تأتي في إطار الحرص الشديد على مستقبل الزملاء المعلمين وضمانا لسلامة وأمن أبنائنا الطلاب .

وأوضحت أنه بدأت بالفعل من مساء أمس السبت حملات مكثفة من مسئولي وزارة الداخلية ومديرية أمن مطروح لغلق  مراكز المخصصة لإعطاء الدروس الخصوصية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية .
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