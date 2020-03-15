محافظ الوادي: إغلاق دور الحضانة ومكاتب تحفيظ القرآن 15 يوما

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إغلاق جميع الحضانات ومكاتب تحفيظ القرآن وأي مراكز لتجمعات الأطفال على مستوى المحافظة سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للجمعيات كإجراء إحترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأكد الزملوط أن هذا القرار يأتي حفاظا على صحة وسلامة الأطفال، مشيراََ إلى أن القرار يسري بداية من الأحد 15 مارس الجارى ولمدة 15 يوماََ لحين التأكد من تطهير وتعقيم هذه المنشآت.

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كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والإعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.

من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن العدد الذى تم الإعلان عن إصابته بفيروس "كورونا المستجد" والذى وصل إلى 109 حالات على مستوى الجمهورية، يتضمن فقط 7 طلاب فى مناطق متفرقة، أحدهم فى مدرسة بالزمالك تم الإعلان عنها، والباقى فى مدارس أخرى، هذا بناء على البلاغ الوارد من وزارة الصحة فى هذا الشأن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن ما تم اتخاذه من قرارات اليوم، ما هى إلا إجراءات وقائية واحترازية، مشيرًا إلى أن تلك القرارات لن تكون مفيدة إلا إذا استكملت خارج المدرسة، وذلك عن طريق منع الاختلاط خارج المدرسة، وتقليل التجمعات.