ديانا حداد: هكذا نربح الأموال بعد تسريبات السوشيال ميديا

يتعرض الوسط الفني والغنائي لمشاكل كبيرة في الإنتاج، مما يدفع البعض لأن ينتجوا لأنفسم، بالإضافة إلى أن السوشيال ميديا أدت إلى تسريب الأعمال دون وجود عائد مادي.. ديانا حداد أجابت عن كيف يكون العائد للمطرب رغم هذه المشاكل.





وقالت: "الحفلات هى الطريق الوحيد لنا للحصول على المال، والفنان الناجح يقدم الكثير من الحفلات، كما أننا لسنا مثل الغرب، فعندما يتوفى لديهم فنان تعيش عائلته على الفوائد الخاصة به، ولكن هنا لا.





ديانا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها "ديانا" فيديو كليب مع المخرج "شهاب"، وظهرت خلال سيناريو الكليب بجزء من حياتها اليومية كفنانة.





وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزءا من إحساس العاشقين وما يشعرون به.