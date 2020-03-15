مجلس الصحفيين يقرر إعادة فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع العلاج

قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه المنعقد مساء أمس السبت فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج، واتفق أعضاء المجلس على ان يتم إعادة فتح الاشتراك فى المشروع بضعف القيمة لكل فرد، لمدة أسبوع.





يبدأ الاشتراك والتجديد فى مشروع العلاج بدءًا من الثلاثاء ١٧ مارس حتى ٢٤ مارس نظرا لوجود طلبات من عدد من الزملاء للاشتراك على ان يكون هذا هو الاستثناء الأخير.



