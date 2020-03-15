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أخبار البلد

مجلس الصحفيين يقرر إعادة فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع العلاج

الأحد 15/مارس/2020 - 02:53 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه المنعقد مساء أمس السبت فتح  باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج، واتفق أعضاء المجلس على ان يتم إعادة فتح الاشتراك فى المشروع  بضعف القيمة لكل فرد، لمدة أسبوع.

يبدأ الاشتراك والتجديد فى مشروع العلاج بدءًا من الثلاثاء ١٧ مارس حتى ٢٤ مارس نظرا لوجود طلبات من عدد من الزملاء للاشتراك على ان يكون هذا هو الاستثناء الأخير.

ونشر "صدى البلد" تفاصيل الجهات التى تعاقدت معها نقابة الصحفيين من المستشفيات ومراكز التحاليل والاشعة والعيادات الخاصة والصيدليات.

وانتهت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو المجلس  من إعداد  دليل مشروع العلاج للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لعام 2020 ليستفيد منه المشتركين.

وأطلقت اللجنة المشروع في نظام "بي دي إف" وسيتم طباعة الكتيب الورقى الشهر المقبل.

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