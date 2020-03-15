ضحية الطقس السيئ.. طالب المنوفية انهار عليه منزل عمه أثناء مساعدتهم لإخلائه

لم يكن يتخيل الطالب صاحب العشرين عامًا أن تنتهي حياته ما بين ليلة وضحاها، وفي لحظة عابرة تنتهي حياته أثناء جلوسه في منزله خوفا من الخروج وسط الشارع في المياه و فضل الجلوس في منزله بعيدا عن المياه التي تملأ الشارع.





جلس في منزله من مساء يوم الأربعاء ينتظر التقلبات الجوية التي أعلنت عنها الأرصاد الجوية حتى جاء فجر يوم الخميس واستيقظ مبكرا كبقية جيرانه ليقوم بإنزال المياه التي اعتلت أسطح المنازل وملأ معظم البيوت وظل طوال اليوم يبعد المياه عن بيته المبني بالطوب اللبن؛ خوفا من تصدعه أو تأثير المياه عليه وعلى أساسه الهش الضعيف.





ومر يوما الخميس والجمعة على المنزل الريفي البسيط الذي يسكن فيه بسلام ولكن المياه، كانت قد أثرت على جدران منزل عمه وتآكلت أساساته حتى أصبح هشا وضعيفا وأصبح السكن فيه مخيف ويعرض حياة من فيه للخطر فقام الشاب محمد بالانتقال فورا لمساعدة أبناء عمه في تفريغ أساس منزلهم قبل أن يسقط بسبب سوء الأحوال الجوية وأثناء تواجده في المنزل فوجئ الجميع بسقوط المنزل وبداخله محمود ليصرخ الجميع في محاولة لإنقاذه.