محافظ الإسكندرية: إغلاق السناتر التعليمية وإجراءات رادعة ضد المخالفين

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مديرية أمن المحافظة شنت حملات على مستوى 18 قسما بالاسكندرية لإغلاق السناتر التعليمية، وسيتم تحرير محاضر بالنيابة لاى سنتر سيتم افتتاحه بعد الإغلاق.





وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة "المذاع عبر "القناة الأولى المصرية" تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، أن محافظة الإسكندرية أعلنت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيس بوك رقما مخصصا للإبلاغ عن أى سنتر تعليمى.





وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بدأت خلال الفترة الماضية فى حملات توعية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مطالبا أهالى الإسكندرية، بمساعدة المحافظة فى مواجهة كورونا بمنع أطفالهم من التواجد فى أماكن التجمعات مع سناتر البلاي ستيشن.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.