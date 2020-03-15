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أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية: نصلى إلى الله من أجل إيقاف وباء كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
أعلن المطران منير حنا مطران الكنيسة الاسقفية بمصر وشمال افريقيا والقرن الافريقي ضرورة العمل بالنصائح الصحية التى تصدر من المؤسسات والهيئات المختصة خاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباء عالميا ، وهذا يدفع البعض منا إلى الخوف على أبنائنا وإخوتنا وأيضا على أنفسنا، لذلك نوجه اعيننا إلى الله القادر ان يحمينا جميعا من هذا الوباء كوعده فى مزمور الـ٩١ .

ودعا المطران منير حنا إلى ضرورة طرح الخوف خارجا لأن أبونا السماوى قادر ان يتدخل ويوقف انتشار فيروس كورونا، لكن فى ذات الوقت نحتاج أن نعمل بالنصائح الصحية مثل غسل الأيادى المتكرر واستخدام المطهرات والابتعاد عن التلامس بالأيادى أو التقبيل. 

وتابع قائلا، إنه من المهم أن نتحاشى السفر إلا للضرورة القصوى وتحاشى التجمعات الكبيرة واستخدام المناديل عند العطس،  ولصالح الأخوة فى الكنيسة يجب أن يلتزم الفرد بالراحة في المنزل عند ظهور اى أعراض للرشح أو السعال او الآم الحلق حتى لا نصيب الآخرين.  

وأضاف المطران منير حنا أن رئيس الوزراء ناشد اليوم تجنب التجمعات ومنح طلاب المدارس و الجامعات أسبوعين عطلة بعدها يتم تقييم الوضع ، فإذا اردتم يا احبائى ان تستجيبوا لمناشدة رئيس الوزراء، لأنه لاشك أنه اتخذ هذا الإجراء الاحترازي بناء على توصية منظمة الصحة العالمية، لكن إذا فضلتم أن تأتوا إلى الكنيسة للصلاة فنحن سنكون متواجدين كالعادة ايام الاجتماعات، لكن فى هذه الحالة أنصح أن نترك مسافة كافية بيننا و بين إخوتنا.

ونوه "حنا" إلى أن الكنيسة ستوفر المطهر لمسح الأيادى عند الدخول، مطالبا بضرورة رفع صلوات خاصة ليتدخل رب المجد ويوقف هذا الوباء لانه قادر علي كل شيء.
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