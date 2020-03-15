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توك شو

هاني يونس: الحكومة تتعامل بـ 3 سيناريوهات مع فيروس كورونا..فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 01:54 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحرك الآن من خلال 3 سيناريوهات متفق عليها مسبقا للحد من انتشار كورونا، السيناريو الأول هو اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي نفذتها الدولة منذ الإعلان عن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف هاني يونس خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن السيناريو الثاني هو التعامل مع بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا التى ظهرت فى مصر.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السيناريو الثالث هو تعليق الدراسة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المدارس والجامعات منعا لانتشار المرض.

وأوضح هاني يونس، أن الدولة أخذت قرارا مهما، وهو تأجيل الدراسة ويجب على الأهالي توخي الحذر، وأخذ جميع احتياطاتها ضد هذا المرض، وعدم النزول إلى الأماكن المزدحمة مثل النوادي والمولات والأسواق.

وأشار إلى أن، بعض الدول الاوروبية اتخذت مثل هذا القرار بتأجيل الدراسة خوفا من انتشار الفيروس بين الطلاب ولكن الأهالي لم يطبقوا الإجراءات الاحترازية هناك فاضطرت الدولة لأخذ قرار صادم واقوي وهو العزل الجماعي فى منازلهم لمنع انتشار الفيروس.
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