إجراءات احترازية ضد كورونا .. وزير العدل يوجه بتطهير مقار المحاكم واستراحات القضاة

أكد المستشار حمدي معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر توجيهاته، إلى رؤساء المحاكم الابتدائية، لمخاطبة مديريات الصحة بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير مقرات المحاكم، واستراحات القضاة، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





كما وجه وزير العدل، بضرورة توفير وسائل النظافة والمطهرات حرصًا على سلامة المواطنين والقضاة.





يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.