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أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية تطلق مبادرة للصلاة من أجل مصر والعالم

الأحد 15/مارس/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر إطلاق مبادرة الصلاة من أجل مصر والعالم من ولكى يحمى الله جميع الشعوب من خطر وباء كورونا.

ووجهت الكنيسة الكاثوليكية الدعوة لجميع المواطنين مسلمين ومسيحين للمشاركة في مبادرة الصلاة من أجل مصر والعالم، وطالبت أن من الكل أن يتضرع ويطلب من الله الرحمة وان يمحي عنا هذا الوباء.

وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية أمس بيانا  حول الأنشطة والتجمعات والمواسم الكنسية خلال الفترة المقبلة.

وجاء في نص البيان: "يمر العالم بأجمعه بأوقات صعبة على المستوى الصحى، نظرا لتفشى فيروس كورونا في عدد من البلاد وإصابة الكثير من الأشخاص وأزدياد عدد الوفيات".

وقال البيان: "لذلك فالكل مطالب بتوخى الحذر والحفاظ على التوجيهات التى تساعد على عدم انتشار المرض، فهذه مسئوليتنا جميعا".

وتابعت الكنيسة في بيانها: "من هذا المنطلق يرى أباء السينودس البطريركي توصية كل كنائسنا بعدم إقامة الاحتفالات والرحلات والنهضات الفصحية والتجمعات كثيفة العدد، حتى إنفراج الأزمة، مع بقاء الاحتفال بالقداسات كالمعتاد، هذا الأمر ينبع من واقع مسئولية الكنيسة عن حماية أرواح الجميع".

ويرى أباء السينودس أن هذه الأوقات هى فرصة أكبر للعائلات، لتقوية الروابط العائلية والتأمل سويا في كلمة الله والصلاة من أجل سلام وطننا الحبيب مصر والعالم أجمع.
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