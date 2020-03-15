إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالإسماعيلية بقوة الشرطة.. صور





0643380240 وأكد مصدر أمني بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات لتلقي كافة البلاغات المتعلقة بالتجمعات في مراكز التعليم (السناتر) بدءا من صباح اليوم الأحد والتعامل المباشر معها من خلال إدارة شرطة النجدة، وأشار المصدر إلى تخصيص أرقام هاتفية لغرفة العمليات وهي 0643380241





من جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تنطلق على الفور في تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بغلق سناتر الدروس الخصوصية، بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف قاسم، أنه سيتم شن حملات على سناتر الدروس الخصوصية لإغلاقها بكل حزم، ولا تهاون في هذا الشأن، حفاظا على أرواح الطلاب ومنعا لأي تجمعات للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

بدأت مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية، السبت، حملاتها للتأكد من إغلاق أماكن المراكز التعليمية وأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه مخالفي القرار، وأغلق بالفعل أكثر من مركز للدروس الخصوصية، منتشرين بحي أول وثان.