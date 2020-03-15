بعد شائعات كورونا.. الحكومة: الحبس 5 سنوات عقوبة مروجي الشائعات

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تستمع للسوشيال ميديا فى اتخاذ قراراتها، لافتا إلى أنه تم القبض على العديد من مروجي الشائعات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا:"الحبس 5 سنوات هى العقوبة الرادعة لكل مروجي الشائعات".









وتابع "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" وزير التربية والتعليم سيصدر تعليمات وتوجيهات للمعلمين بكيفية التعامل مع هذه المرحلة".





وأكمل متحدث الوزراء:"نأمل أن نتصدى بشكل جيد لفيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة من أجل عدم مد العام الدراسي لإجازة آخر العام".





وشدد على أهمية تفادي التجمعات خلال الفترة المقبلة قدر الإمكان، حيث إن فترة تعطيل الدراسة تشبه العزل الذاتي يجب أن يستغلها الطلاب في استذكار دروسهم، موضحا أن الخروج في الأماكن المفتوحة أقل ضررا من الأماكن المغلقة .