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فن

ديانا حداد: أنا أحق من غيري في الغناء باللهجة الخليجية

الأحد 15/مارس/2020 - 03:31 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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محمد نحلة

قالت المطربة ديانا حداد، ردا على الانتقادات التي وجهت لها بسبب الغناء باللهجة الخليجية على الرغم من أنها لبنانية، إنها تحب الغناء بأكثر من لهجة، وأنها لا تعرف السبب الذي يدفع البعض لأن يقولوا هذا عليها.


وأضافت لـ صدى البلد: "انا أحق من غيري بالغناء باللهجة الخليجي لأنني أحمل الجنسية الإماراتية وأيضا بناتي، كما أنني أحب أيضا الغناء باللهجة العراقية، لأن الفن هناك جميل ورائع".  

ديانا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق"  كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها "ديانا" فيديو كليب مع المخرج "شهاب"، وظهرت خلال سيناريو الكليب بجزء من حياتها اليومية كفنانة.

وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزءا من إحساس العاشقين وما يشعرون به.


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