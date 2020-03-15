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رياضة

شوقي غريب: إلغاء معسكر المنتخب لن يؤثر على خطتي.. أمامنا وقت للاستعداد.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 12:50 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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عمرو ابوبكر
أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن إلغاء المعسكر "في حالة إلغائه" لن يؤثر على خطته واستراتيجيته.

وقال شوقي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهم بالنسبة لي صحة اللاعبين، حتى لو إلغاء المعسكر هيأثر على خطتي واستراتيجيتي".

وأكمل : "كان لدينا اتفاق مع البرازيل والأرجنتين وكرواتيا على خوض بطولة دولية في مصر خلال مارس باستاد القاهرة".

وأتم: "الخسائر من الممكن أن تكون أكبر من الإعداد البدني أو التنافسي، مازال أمامنا وقت للاستعداد للأولمبياد".
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