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وزير التعليم العالي: التواصل مع الطلاب إلكترونيا والمناهج أون لاين

الأحد 15/مارس/2020 - 01:21 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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حمزة شعيب
قال  الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن سبب تأجيل الدراسة بالجامعات لمدة 15 يوما جاء كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، مردفا: "العرض هو تقليل التجمعات حفاظا على الطلاب".

وتابع عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"سيتم التواصل مع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية والمناهج اون لاين".


وأشار وزير التعليم العالي إلى انه يمكن مد العام الدراسي بالجامعات لمدة 3 أسابيع من الإجازة الصيفية، مضيفا:"نتعامل مع موقف طارئ وظروف استثنائية".

وتابع عبدالغفار:"رؤساء الجامعات لديهم خطط دقيقة للتعامل مع الوضع الطارئ بسبب فيروس كورونا.

ونوه إلى أنه سيتم تعقيم الجامعات والمدن الجامعية لمنع إنتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن التعقيم أمر فى غاية الأهمية لأننا نتعامل مع فيروس خطير على حد وصفه.

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